Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Marnheim - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Marnheim (ots)

Am Mittwochvormittag, 08.07.2026, kam es im Einmündungsbereich der Bundesstraße 47 und der Landesstraße 401 zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 80-jähriger Pkw-Fahrer die B47 aus Richtung Albisheim kommend und beabsichtigte, nach links auf die L401 in Fahrtrichtung Dreisen abzubiegen. Ein 34-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr zeitgleich die L401 aus Richtung Dreisen kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden.

Beim Abbiegevorgang missachtete der 80-Jährige die Vorfahrt des entgegenkommenden Transporters. Im Einmündungsbereich kam es in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Verkehrsunfall wurden die drei Insassen des Pkw sowie der Fahrer des Transporters nach derzeitigem Kenntnisstand jeweils leicht verletzt. Sie wurden durch den alarmierten Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 7.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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