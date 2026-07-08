Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Diebstahl eines Geldbeutels während des Einkaufs

Eisenberg (ots)

Am Dienstag, 07.07.2026, kam es im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr in einem Supermarkt in der Straße, Am Gielbrunnen, zu einem Taschendiebstahl.

Eine 68-jährige Frau hielt sich zum Einkaufen in dem Supermarkt auf und trug ihre Wertsachen in einer Umhängetasche bei sich. Als sie an der Kasse ihre Einkäufe bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Tasche geöffnet und ihr Geldbeutel samt Inhalt entwendet worden war.

Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Noch bevor die Geschädigte ihre Bankkarten sperren lassen konnte, war bereits eine unberechtigte Abbuchung von ihrem Bankkonto erfolgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Präventionshinweis der Polizei:

Unter dem Motto "Augen auf und Tasche zu!" warnt die Polizei regelmäßig vor Taschendiebstählen. Täter nutzen insbesondere das Gedränge in Supermärkten und an Kassenbereichen, um unbemerkt an Wertsachen zu gelangen.

Bewahren Sie Geldbörsen, Mobiltelefone und andere Wertgegenstände möglichst in verschlossenen Innentaschen oder in dicht am Körper getragenen, verschlossenen Taschen auf. Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen stets mit der Verschlussseite zum Körper und lassen Sie diese niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen. Seien Sie insbesondere dann aufmerksam, wenn Sie angerempelt oder in ein Gespräch verwickelt werden.

Sollten Ihnen Zahlungskarten entwendet worden sein, lassen Sie diese unverzüglich über den Sperrnotruf 116 116 sperren und verständigen Sie Ihre Bank. Erstatten Sie den Diebstahl anschließend zeitnah bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell