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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand auf Balkon - eine Person verletzt

Worms (ots)

Samstag, den 20.06.2026, 19:20 Uhr - Durch einen Passanten wird eine Rauchentwicklung auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Nibelungenstraße in Worms gemeldet.

Vor Ort stellten Einsatzkräfte Flammen auf dem Balkon im Obergeschoss fest. Der Brand konnte durch Feuerwehrkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Das Mehrfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. Durch eigene Versuche das Feuer zu bekämpfen, verletzte sich ein Anwohner durch das Einatmen von Löschmitteln. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt an einer Solarlampe ursächlich für die Brandentwicklung gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms
Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/Tm8sOvQ

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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