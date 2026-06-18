Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Tritt gegen mobile Geschwindigkeitsmessanlage - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Mittwoch, den 17.06.2026, führte die Verbandsgemeinde Eich mobile Geschwindigkeitsüberwachungen "In den Weingärten" in Mettenheim durch.

Gegen 16:20 Uhr trat ein vorbeifahrender Radfahrer gegen das eingesetzte Messgerät. Durch den Tritt wurde die Anlage umgestoßen und war zunächst nicht mehr einsatzfähig. Der Täter ist flüchtig.

Durch Zeugen konnte folgende Personenbeschreibung erlangt werden: männlich, ca. 45-50 Jahre alt, groß, kräftige Statur, oberkörperfrei.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des beschriebenen Radfahrers geben können, werden gebeten, sich bei der der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 zu melden.

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