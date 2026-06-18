Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vor Kontrollstelle geflüchtet - Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt

Worms (ots)

Im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle in der Mainzer Straße in Worms sollte am heutigen Morgen gegen 02:30 Uhr ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen der Kontrollstelle wendete der Fahrzeugführer seinen PKW und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in ein angrenzendes Wohngebiet.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug kurze Zeit später unverschlossen und ohne Insassen festgestellt werden. Der Fahrer flüchtete zunächst unerkannt zu Fuß, kehrt jedoch im weiteren Verlauf zum Fahrzeug zurück und stelle sich den Einsatzkräften.

An der Örtlichkeit sowie im Fahrzeug konnten größere Mengen Bargeld und Betäubungsmittel aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Flucht des Fahrzeugs oder des Fahrzeugführers beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 zu melden.

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