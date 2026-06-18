Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fahrzeugführer flüchtet vor Verkehrskontrolle - Festnahme nach Verkehrsunfall

Worms (ots)

Worms, 17.06.2026 - Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Polizeibeamte am Mittwoch gegen 13:30 Uhr in der Mainzer Straße einen Pkw ohne angebrachte Kennzeichen. Als das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte der Fahrzeugführer und entzog sich der Kontrolle.

Der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Straßenzüge und befuhr dabei unter anderem eine Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In der Arndtstraße kollidierte das Fahrzeug letztlich mit einem geparkten Pkw.

Der anschließende Versuch zu Fuß zu flüchten, konnte durch die Polizeibeamten unterbunden werden. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten Betäubungsmittel aufgefunden. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war er ebenfalls nicht.

Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren , unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

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