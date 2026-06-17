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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Versuchte Brandstiftung an Pkw - Zeugen gesucht

Worms (ots)

In der Nacht zum Freitag, 17.07.2026, kam es in der Ruprechtstraße in Alzey zu einer versuchten Brandstiftung an einem abgestellten Pkw.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachten bislang unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 08:30 Uhr ein Brandmittel an einem nicht zugelassenen, silberfarbenen Audi A6 an und entzündeten dieses. Das Feuer erlosch selbstständig, bevor sich ein Vollbrand des Fahrzeugs entwickeln konnte. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden.

Die Kriminalinspektion Worms hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen gesucht:

Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Ruprechtstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 45 der Kriminalinspektion Worms unter 06731 911-2633 oder per E-Mail an KIWorms.K45.Alzey@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt auch die Polizeiinspektion Alzey unter 06731 911-2500 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms
Kriminalinspektion Worms
Telefon: 06241 852-2302
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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