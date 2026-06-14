Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versammlung Marsch des Lebens in Worms

Worms (ots)

Am heutigen Sonntag, dem 14.06.2026, fand im Zeitraum von 14:00 - 16:35 Uhr eine Versammlung unter dem Motto "Marsch des Lebens" im Innenstadtgebiet von Worms statt. Der Versammlung wohnten 200 Personen bei. Zunächst fand eine Auftaktkundgebung auf dem Triberiasplatz statt. Der anschließende Aufzug durch die Innenstadt zur Synagoge verlief Auflagenkonform und störungsfrei. Die Versammlung wurde durch die Polizei und der Versammlungsbehörde der Stadt Worms begleitet und endete gegen 16:35 Uhr.

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