POL-PDWO: Tödlicher Verkehrsunfall in Eppelsheim.

Eppelsheim (ots)

Am Samstag, den 07. Februar 2026, kam es gegen 18:27 Uhr in Eppelsheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine PKW-Fahrerin die Hangen-Weisheimer Straße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache einen bereits auf der Fahrbahn liegenden E-Scooter-Fahrer übersah. In der Folge überrollte sie sowohl den am Boden liegenden Mann als auch dessen E-Scooter. Der E-Scooter-Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Warum sich der E-Scooter-Fahrer bereits vor dem Zusammenstoß auf der Fahrbahn befand, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und bislang nicht geklärt. Hinweise auf ein vorausgegangenes Sturzgeschehen aufgrund eines medizinischen Notfalls, oder weitere Unfallbeteiligte können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Der schwerverletzte Mann ist im Laufe der Nacht im Krankenhaus an seinen Verletzungen verstorben.

Die Polizeiinspektion Alzey hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ursache des Sturzes oder zum Unfallgeschehen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Alzey zu melden (06731-9110).

