POL-PDWO: 13-Jährige aus Worms vermisst

Alzey (ots) - Am Dienstagabend kam es in den frühen Abendstunden zum Einbruch in ein geparktes Auto in der Krimhildenstraße in Alzey. Die Halterin eines weißen Ford Fiesta parkte ihr Auto am 10.12.2024 gegen 19:30 Uhr lediglich kurz in der Kriemhildenstraße in Höhe der Hausnummer 9. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die kurze Zeit aus, schlug die hintere Scheibe der Fahrerseite ein und entwendete die Handtasche ...

