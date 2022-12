POL-PDWO: 55-jähriger Mann aus Worms vermisst

Worms (ots) - In der Nacht vom Sonntag, dem 25.12.2022, auf den heutigen Montag, dem 26.12.2022, brachten zwischen 19 und 08 Uhr bislang unbekannte Täter ein pinkfarbenes Graffiti an der rechten Fahrzeugseite eines geparkten LKWs an. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Friesenstraße in Worms geparkt. Wer Zeuge der Tat wurde oder Hinweise auf den/die Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der ...

