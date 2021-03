Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: 12-jähriger Junge aus Osthofen vermisst (Öffentlichkeitsfahndung)

Bild-Infos

Download

Osthofen (ots)

Seit Dienstag, 30.03.2021, wird in Osthofen der 12-jährige Romeo Justin Doll vermisst. Das Kind verließ in den Morgenstunden die elterliche Wohnung in unbekannte Richtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort des Kindes bisher nicht ermittelt werden. Romeo ist ca. 130 - 140 cm groß und hat kurze blonde Haare. Er trägt eine hellgraue lange Nike-Sporthose und ein schwarzes T-Shirt. Wer hat Romeo nach seinem Verschwinden gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Worms (06241-852-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell