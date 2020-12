Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: alleinbeteiligte Verkehrsunfallflucht B9, Einmündung L409

WormsWorms (ots)

In der Zeit zwischen 04.12.2020 20:00 Uhr und 05.12.2020 09:40 Uhr befährt der Verursacher mit seinem PKW die B9, aus Richtung Mainz kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Nach der Einmündung zur L409 kommt er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt einen Leitpfosten, fährt die Böschung herab und kollidiert mit der dortigen Bepflanzung (Bäume/Büsche). Aufgrund der Böschung stieß er mit seiner Front in das dortige Feld des Geschädigten. Anschließend fährt er ca. 300m auf dem Feld, bis er auf der L409 am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kommt. Danach entfernt sich der Fahrzeugführer von der Örtlichkeit, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. Am PKW des Verursachers befanden sich keine Kennzeichen.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall mitbekommen haben oder Angaben zum Fahrzeugführer machen können mögen sich mit der Polizei Worms in Verbindung setzen.

