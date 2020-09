Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gau-Weinheim - 13-Jährige vermisst

Seit Sonntag, 13.09.2020 gegen 14:00 Uhr, wird die 13-jährige Layla ODEH aus Gau-Weinheim vermisst. Sie verließ das elterliche Zuhause in derzeit unbekannte Richtung. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort der Vermissten bislang nicht festgestellt werden. Die Vermisste ist ca. 1,60m groß, ca. 60kg schwer und südländischen Aussehens. Zuletzt war sie bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Leggings und weißen Turnschuhen. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

