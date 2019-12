Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: 79-jährige Frau aus Seniorenpflegeheim in Worms vermisst

Worms (ots)

Seit Dienstag, 03.12.2019, wird die 79-jährige Frau Regine Barbara Tropp aus Nieder-Olm vermisst. Frau Tropp ist an Demenz erkrankt und war zuletzt kurzzeitig im Seniorenpflegeheim Casa Reha in Worms untergebracht. Sie wurde dort letztmals am Dienstagmorgen um 08:10 Uhr vom Pflegepersonal gesehen. Die Vermisste dürfte orientierungslos sein und könnte sich in hilfloser Lage befinden. Frau Tropp ist ca. 170cm groß und schlank. Die Vermisste trägt einen roten Wintermantel, einen blau/gelben oder einen hellgrün/beigen Pullover, schwarze Turnschuhe und vermutlich eine graue Mütze. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden. Daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist das Seniorenheim in der Liebenauer Straße in Worms. Wer Hinweise zum Aufenthalt von Frau Tropp geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung setzen.

