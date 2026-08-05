Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 16-Jährige aus Wittlich vermisst

Wittlich (ots)

Die 16-jährige Galina L. wird seit Dienstag, 4. August, gegen 10 Uhr, aus ihrer Wohngruppe in Wittlich vermisst. Die Jugendliche hat Anlaufadressen im Raum Briedel und Alf und ist vermutlich aus eigenem Antrieb unterwegs.

Galina L. ist ca. 1,65 m groß, schlank und hat lange blonde Haare. Ihre Kleidung ist nicht bekannt. Ein Foto der Vermissten findet sich auf der Fahndungs-Seite unter https://s.rlp.de/kGyAmFK.

Wer hat Galina L. gesehen oder weiß wo sie sich aufhalten könnte? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 entgegen.

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