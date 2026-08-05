POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 33. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 33. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 10. August:
L135, Saarburg; A1, Schweich; B41, Oberbrombach; B327, Morbach; A602, Longuich
Dienstag, 11. August:
L28, Neunkirchen; B51, Newel; L46, Ehrang; B51, Schönfeld
Mittwoch, 12. August:
A60, Winterspelt; L55, Wittlich-Dorf; Bitburg; L32, Bitburg
Donnerstag, 13. August:
A602, Longuich; A60, Prüm; B51, Konz; L151, Mertesdorf
Freitag, 14. August:
B51, Oberstedem; B53, Zell-Kaimt; L176, Reichenbach; A602, Trier-Kürenz
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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