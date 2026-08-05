POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 33. Kalenderwoche

Trier (ots) - Am Donnerstag, 30. Juli, nahmen Polizeikräfte zwei Tatverdächtige in Trier und in Hockweiler fest, die zuvor versucht hatten mit einem gefälschten Rezept ein teures, verschreibungspflichtiges Medikament in einer Apotheke in Pluwig zu erlangen. Die Festnahmen sind das Ergebnis eines Ermittlungsverfahrens, das seit 13. Juli bei der Kriminalpolizei in Trier geführt wird. Am vergangenen Donnerstag hatte eine ...

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