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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 33. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 33. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 10. August:

L135, Saarburg; A1, Schweich; B41, Oberbrombach; B327, Morbach; A602, Longuich

Dienstag, 11. August:

L28, Neunkirchen; B51, Newel; L46, Ehrang; B51, Schönfeld

Mittwoch, 12. August:

A60, Winterspelt; L55, Wittlich-Dorf; Bitburg; L32, Bitburg

Donnerstag, 13. August:

A602, Longuich; A60, Prüm; B51, Konz; L151, Mertesdorf

Freitag, 14. August:

B51, Oberstedem; B53, Zell-Kaimt; L176, Reichenbach; A602, Trier-Kürenz

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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