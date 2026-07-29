POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 32. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 32. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 3. August:
B51, Newel; A60; B51, Oberstedem; A1, Schweich
Dienstag, 4. August:
L46, Ehrang; L160, Herrstein; B410, Arzfeld
Mittwoch, 5. August:
Klausen; L151, Mertesdorf; K47, Hillesheim
Donnerstag, 6. August:
B51, Aach-Neuhaus; Saarburg; B327, Morbach; A602, Longuich
Freitag, 7. August:
A60, Prüm; B51, Trier-Pallien; B52, Hermeskeil
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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