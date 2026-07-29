POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 32. Kalenderwoche

Trier (ots) - Am Dienstag, 28. Juli, gegen 1:30 Uhr, schlugen zwei unbekannte Täter die Schaufenster eines Waffengeschäfts in der Metzelstraße in Trier ein. Hier entwendeten sie drei Schreckschusswaffen. Eine der drei Waffen ist eine Mini-Pistole in der Größe eines Schlüsselanhängers. Zeugen wurden auf die Tat aufmerksam und alarmierten umgehend die Polizei. Dadurch wurden die beiden Täter aufgeschreckt, sodass ...

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