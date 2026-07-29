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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 32. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 32. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 3. August:

B51, Newel; A60; B51, Oberstedem; A1, Schweich

Dienstag, 4. August:

L46, Ehrang; L160, Herrstein; B410, Arzfeld

Mittwoch, 5. August:

Klausen; L151, Mertesdorf; K47, Hillesheim

Donnerstag, 6. August:

B51, Aach-Neuhaus; Saarburg; B327, Morbach; A602, Longuich

Freitag, 7. August:

A60, Prüm; B51, Trier-Pallien; B52, Hermeskeil

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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