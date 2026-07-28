Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen unter Beteiligung eines Ponys

Föhren / Schweich (ots)

Am heutigen Tag um 08.24 Uhr gingen die ersten Notrufe über einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen zwischen den Anschlussstellen Föhren und Schweich in Fahrtrichtung Saarbrücken ein. Ursächlich war ein auf der Fahrbahn befindliches Pony. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten diese 3 verunfallte Fahrzeuge und das Pony feststellen. Die Fahrbahn wurde sofort vollgesperrt. Im letzten Fahrzeug, welches auf den vor ihm fahrenden PKW aufgefahren ist, wurde der Fahrer schwerverletzt eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden und ist anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus verbracht worden. Im mittleren Fahrzeug wurde der Insasse auch schwerverletzt und musste ebenfalls durch die Feuerwehr befreit werden. Im vorderen PKW wurden die Insassen leichtverletzt, konnten aber selbständig den PKW verlassen. Das Pony blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist folgender Unfallhergang rekonstruiert: Das Pony, welches in einem nahegelegenen Anwesen gehalten wird, konnte aus bisher unbekannten Gründen die Koppel verlassen und lief auf die Autobahn. Mehrere Fahrzeuge (PKW und LKW) konnten rechtzeitig bremsen und anhalten. Auf der linken Fahrspur fahrend erkennt ein PKW-Fahrer die Situation und bremst ab und kommt fast zum Stillstand als ein weiterer PKW, ebenfalls bremsend und fast bis zum Stillstand kommend, durch den Fahrer eines Transporters mit hoher Geschwindigkeit erfasst wird. Durch die hohe Aufprallgeschwindigkeit wird der "mittlere" PKW auf den vor ihm bremsenden PKW geschoben. Der Transporter fuhr in die Böschung und kippte unfallbedingt um. Die Vollsperrung der Autobahn wurde soeben aufgehoben. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schweich, Salmtal, Hetzerath, Laufeld, Wehrleitung VG Wittlich-Land mit 46 Kräften sowie mehrere Rettungswagen mit 12 Kräften, Notärzte, Rettungshubschrauber, Autobahnmeisterei Wittlich, Polizeiinspektion Schweich und die Polizeiautobahnstation Schweich.

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