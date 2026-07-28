POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 zwischen Pferd und Fahrzeugen

Idar-Oberstein (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat am Freitag, dem 17. Juli 2026, gegen 14:35 Uhr, ein bislang unbekannter Tatverdächtiger eine Bankfiliale im Stadtteil Idar. Unter Vorhalt eines Messers forderte der Mann eine dort anwesende Frau zur Abhebung von Bargeld auf. Nachdem er das Geld, eine mittlere dreistellige Summe, erhalten hatte, flüchtete der Mann in Richtung des Schleiferplatzes. Die Frau ...

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