POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 zwischen Pferd und Fahrzeugen
A1, Schweich, Föhren (ots)
Heute Morgen, gegen 8:25 Uhr, ergingen mehrere Notrufe über einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pferd und mehreren Fahrzeugen auf der A1 zwischen Föhren und Schweich. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Trier ist bis auf Weiteres voll gesperrt. Der Verkehr wird ab der AS Föhren abgeleitet. Weitere Infos werden folgen.
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