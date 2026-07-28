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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 zwischen Pferd und Fahrzeugen

A1, Schweich, Föhren (ots)

Heute Morgen, gegen 8:25 Uhr, ergingen mehrere Notrufe über einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pferd und mehreren Fahrzeugen auf der A1 zwischen Föhren und Schweich. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Trier ist bis auf Weiteres voll gesperrt. Der Verkehr wird ab der AS Föhren abgeleitet. Weitere Infos werden folgen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

 
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