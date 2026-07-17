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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vermisste Jugendliche aus Irsch wieder zurück

Trier (ots)

Seit 16. Mai 2026 wurde eine 15-Jährige aus Irsch vermisst. Gestern Nachmittag, am Donnerstag, 16. Juli, tauchte die Jugendliche wohlbehalten wieder auf.

Wir bedanken uns für die zahlreich eingegangenen Hinweise und bei allen Hinweisgebern.

Die weiteren Informationen und das Foto der Vermissten auf unserer Website wurden gelöscht. Dritte werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen, insbesondere Fotos und persönliche Informationen, ebenfalls zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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