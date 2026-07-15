Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeieinsatz in der Robert-Schuman-Allee: Polizei vor Ort ansprechbar

Trier (ots)

Nach dem heutigen Polizeieinsatz infolge eines Tötungsdelikts in der Robert-Schuman-Allee hat die Polizei eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet. Speziell geschulte Beamte werden bis 18 Uhr in der Robert-Schuman-Allee, zwischen dem Kreisel Kohlenstraße und den Supermärkten, ansprechbar sein. Die Anlaufstelle richtet sich an alle Personen, die sich von der Tat betroffen fühlen und einen Ansprechpartner suchen. Gleichzeitig wird die polizeiliche Opferschutzbeauftrage bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0651 983-41160 erreichbar sein.

Darüber hinaus muss das Alter des Tatverdächtigen und des Opfers korrigiert werden: Beide Männer sind nicht wie zuvor kommuniziert 23 Jahre sondern 22 Jahre alt.

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