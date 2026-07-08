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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Wohnungseinbrüche in der Region

Trier / Thomm (ots)

Zwischen Samstag, 4. Juli, 14 Uhr, und Sonntag, 5. Juli, 14:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Balduinstraße in Trier. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Wertgegenstände und flüchteten unerkannt.

Am Montag, 6. Juli, zwischen 9 Uhr und 14:15 Uhr, gelangten unbekannte Täter über eine Garagentür ins Innere eines Hauses in der Straße Zum Hügel in Thomm. Der oder die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten vor allem Schmuck.

Wer hat in einem dieser Fälle etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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