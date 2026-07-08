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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 29. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 29. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 13. Juli:

L28, Neunkirchen; L135, Saarburg; B50, Longkamp; A1, Wittlich-Dorf

Dienstag, 14. Juli:

B51, Newel; L55, Wittlich-Dorf; A64, Langsur

Mittwoch, 15. Juli:

Klausen; B257, Niederstedem; B51, Schönfeld

Donnerstag, 16. Juli:

B51, Masholder; B327, Morbach; L46, Ehrang; B51, Trier-Pallien

Freitag, 17. Juli::

B41, Oberbrombach; B419, Wellen; L151, Mertesdorf

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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