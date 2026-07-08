POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 29. Kalenderwoche

Hillesheim (ots) - In der Nacht zu Freitag, dem 3. Juli, gegen 1:20 Uhr, informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen schwerverletzten Jugendlichen auf dem Marienplatz in Hillesheim. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein 15-Jähriger gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen zuvor unberechtigt das unverschlossene Wohnhaus eines 62-Jährigen. ...

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