POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 29. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 29. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 13. Juli:
L28, Neunkirchen; L135, Saarburg; B50, Longkamp; A1, Wittlich-Dorf
Dienstag, 14. Juli:
B51, Newel; L55, Wittlich-Dorf; A64, Langsur
Mittwoch, 15. Juli:
Klausen; B257, Niederstedem; B51, Schönfeld
Donnerstag, 16. Juli:
B51, Masholder; B327, Morbach; L46, Ehrang; B51, Trier-Pallien
Freitag, 17. Juli::
B41, Oberbrombach; B419, Wellen; L151, Mertesdorf
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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Jana Ernst
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