Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Jugendlicher lebensbedrohlich verletzt - Kriminalpolizei ermittelt

Hillesheim (ots)

In der Nacht zu Freitag, dem 3. Juli, gegen 1:20 Uhr, informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen schwerverletzten Jugendlichen auf dem Marienplatz in Hillesheim.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein 15-Jähriger gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen zuvor unberechtigt das unverschlossene Wohnhaus eines 62-Jährigen. Der Bewohner soll im Gebäude auf den Jugendlichen getroffen sein, diesem eine Stichverletzung zugefügt und ihn schwer verletzt haben. Der 15-jährige floh aus dem Gebäude und brach auf dem Marienplatz zusammen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wurde noch in der Nacht operiert und befindet sich aktuell weiterhin in medizinischer Behandlung. Die genauen Abläufe und Geschehnisse im Haus sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Der 62-jährige Bewohner wurde in der Nacht vorläufig festgenommen und am Samstag, dem 4. Juli, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, sodass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

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