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POL-PPTR: 12-jährige aus Welschbillig vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

POL-PPTR: 12-jährige aus Welschbillig vermisst - Öffentlichkeitsfahndung
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Welschbillig (ots)

Seit den Abendstunden des 04.07.2026 wird die 12-jährige Kaya Eisenhardt aus Welschbillig vermisst. Nach Angaben der Eltern habe sie zuletzt die Kirmes in Welschbillig besucht und sei von dort nicht nach Hause zurückgekehrt. Seither ist der Aufenthaltsort unbekannt. Derzeit liegen keine konkreten Hinweise auf eine Straftat vor.

Personenbeschreibung:

   - ca. 1,60m groß
   - dunkle Haare mit rötlichem Akzent im Nacken
   - bekleidet mit schwarzem Top, Jeans und schwarzen Vans-Schuhen

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Kaya Eisenhardt oder zum Aufenthalt in der vergangenen Nacht, richten Sie bitte an an die Polizeiinspektion Schweich (Tel. 06502 9157 0) oder per Mail an PISchweich(at)polizei.rlp.de sowie jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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