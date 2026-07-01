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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Samstag, dem 27 Juni, gegen 13 Uhr suchte ein bislang Unbekannter, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab, eine Wohnung in der Trierer Medardstraße auf. Nachdem sich der Mann mit einem echt wirkenden Ausweis legitimierte und angab die Wasserqualität in der Wohnung überprüfen zu müssen, ließ die Bewohnerin den Mann in ihre Wohnung und begleitete diesen in Badezimmer. Ein weiterer bislang unbekannter Täter betrat währenddessen die Wohnung durch die noch offene Eingangstür und entwendete Schmuck aus dem Schlafzimmer der Wohnung.

Der vermeintliche Wasserwerker wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 1,70 m groß
   - zwischen 30 und 40 Jahre alt
   - heller Hauttyp
   - Graue Jacke mit der Aufschrift SWT
   - Kappe

Zeugen, die die beschriebene Person, möglicherweise in Begleitung einer weiteren Person, in der Medardstraße gesehen haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0651/983 43390 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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