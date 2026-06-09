Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruchdiebstahl in Saarburg-Beurig

Trier (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag, den 07.06.2026 ca. 15:00 Uhr bis Dienstag, den 09.06.2026 ca. 08:00 Uhr, in Saarburg, Irscher Straße, in ein städtisches Gebäude ein. Das Gebäude ist zur Zeit unbewohnt und wird als Lagerstädte genutzt. Entwendet wurden Werkzeuge und große Haushaltsgeräte. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten etwaige Hinweise an die Kriminalpolizei in Trier mitzuteilen.

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