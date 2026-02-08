Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung: Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt

Trier (ots)

Der am gestrigen Samstagnachmittag in der Trierer Moselstraße durch polizeilichen Schusswaffengebrauch verletzte Mann konnte im Laufe der Nacht zweifelsfrei identifiziert werden.

Es handelt sich um einen 35-jährigen Deutschen aus Trier. Er befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung in einer Trierer Klinik, sein Zustand ist stabil.

Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter 0651/983-44390 bei der Polizei zu melden. Für Video und Fotos des Geschehens hat die Polizei in Hinweisportal geschaltet: https://rlp.hinweisportal.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell