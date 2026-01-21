PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 79-Jähriger aus Fließem vermisst

Fließem (ots)

Der 79-jährige Nikolaus Paul Schnarrbach aus Fließem wird seit gestern, 16 Uhr, vermisst. Zu diesem Zeitpunkt soll er sein Haus verlassen und mit seinem Auto davongefahren sein. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er dann nach Luxemburg und tankte dort sein Auto und einen zusätzlichen Kanister voll. Bei dem Auto handelt es sich um einen blauen Dacia Sandero mit dem Kennzeichen BIT-KS 22.

Zuletzt wurde er gesehen, als er zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr mit seinem Auto an der Anschlussstelle Bitburg in Richtung Prüm (Grenzübergang) auf die A60 auffuhr. Herr Schnarrbach sei Diabetiker und benötige regelmäßige Medikamenten.

Infos zur Bekleidung des Vermissten liegen aktuell nicht vor. Fotos finden sich auf der Fahndungs-Website: https://s.rlp.de/N5yEqUM

Wer hat Nikolaus Paul Schnarrbach gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Eine Fahrt ins angrenzende Ausland (Belgien, Luxemburg, Frankreich, Niederlande) kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bitburg unter 06561-96850 oder auch jede andere Polizeidienstelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

