PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 84-Jährige aus Enkirch vermisst

Enkirch (ots)

Am Donnerstag, 13. November, gegen 16 Uhr, verließ die 84-Jährige Ursula Demant ihr Zuhause in Enkirch, um ihren täglichen Spaziergang zu unternehmen. An diesem Tag kam sie nicht wie gewohnt nach einer bis eineinhalb Stunden zurück. Erste umfangreiche Suchmaßnahmen durch Angehörige sowie Polizei und Feuerwehr - unter Einsatz von Spürhunden, Hubschrauber, Boot und Drohne - blieben bislang erfolglos. Die Suche wird am heutigen Freitag fortgesetzt.

Ursula Demant ist 84 Jahre alt und schlank. Sie hat kurze blonde Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine hellgraue Steppjacke, Jeans und braune Halbschuhe. Sie ist körperlich fit, aber zeigt Anzeichen einer beginnenden Demenz. Die 84-Jährige spaziere oft zum Friedhof oder entlang der Mosel. Es ist nicht auszuschließen, dass Ursula Demant sich in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Foto der Vermissten befindet sich auf unserer Fahndungs-Seite: https://s.rlp.de/qPhO4Ic

Wer hat Ursula Demant seit Donnerstagnachmittag gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zell unter 06542 98670 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 08:30

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 47. KW

    Trier (ots) - An folgenden Standorten misst die Polizei in der 46. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 17. November: L28, Neunkirchen; B257, Irrel; B49, Wittlich; B50, Zeltingen-Rachtig; B265, Olzheim Dienstag, 18. November: B50, Metterich; L151, Osburg; B410, Lichtenborn; L58, Kröv; B51, Trier Mittwoch, 19. November: B51, Stadtkyll; B50, Zeltingen-Rachtig; ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 17:11

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessanlage der Polizei beschädigt - Zeugen gesucht

    Zemmer (ots) - Unbekannte Täter beschädigten am Montag, den 10. November, zwischen 10:06 und 10:12 Uhr, eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Wittlich. Das betroffene Geschwindigkeitsmessgerät war in Fahrtrichtung Orenhofen rechts neben der L2, unmittelbar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren