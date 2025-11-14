Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 84-Jährige aus Enkirch vermisst

Enkirch (ots)

Am Donnerstag, 13. November, gegen 16 Uhr, verließ die 84-Jährige Ursula Demant ihr Zuhause in Enkirch, um ihren täglichen Spaziergang zu unternehmen. An diesem Tag kam sie nicht wie gewohnt nach einer bis eineinhalb Stunden zurück. Erste umfangreiche Suchmaßnahmen durch Angehörige sowie Polizei und Feuerwehr - unter Einsatz von Spürhunden, Hubschrauber, Boot und Drohne - blieben bislang erfolglos. Die Suche wird am heutigen Freitag fortgesetzt.

Ursula Demant ist 84 Jahre alt und schlank. Sie hat kurze blonde Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine hellgraue Steppjacke, Jeans und braune Halbschuhe. Sie ist körperlich fit, aber zeigt Anzeichen einer beginnenden Demenz. Die 84-Jährige spaziere oft zum Friedhof oder entlang der Mosel. Es ist nicht auszuschließen, dass Ursula Demant sich in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Foto der Vermissten befindet sich auf unserer Fahndungs-Seite: https://s.rlp.de/qPhO4Ic

Wer hat Ursula Demant seit Donnerstagnachmittag gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zell unter 06542 98670 entgegen.

