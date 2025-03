Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fotofahndung nach unbekanntem Voyeur

Wittlich (ots)

Ein bisher unbekannter Täter installierte am 1. Februar 2025 zwischen 10:00 Uhr und 13:15 Uhr eine Minikamera in einer Umkleidekabine der C&A Filiale in der Schlossgalerie in Wittlich.

Die Minikamera wurde entdeckt und konnte durch die Polizei sichergestellt und ausgewertet werden. Dabei wurde festgestellt, dass der unbekannte Täter dieselbe Kamera zuvor bereits in einer Zugtoilette angebracht hatte. In welchem Zug und auf welcher Strecke ist derzeit nicht bekannt.

Der Mann wollte offenbar unberechtigte Bildaufnahmen von Personen in der Umkleidekabine sowie in der Zugtoilette fertigen. Während der Installation der Kamera in der Umkleidekabine filmte sich der Tatverdächtige selbst, sodass gute Bildaufnahmen von ihm gesichert werden konnten.

Fotos des Mannes finden Sie auf unserer Fahndungshomepage: https://s.rlp.de/gut906R

Die Kriminalinspektion Wittlich ermittelt wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen gem. § 201 a StGB und fragt: Wer kennt diese Person? Wer kann Hinweise zum Sachverhalt geben?

Zeugen, die Hinweise zum Täter und zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/926110 oder per Email unter KIWittlich.K42@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier