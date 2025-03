POL-PPTR: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 15-Jährige

Idar-Oberstein (ots) - Seit Donnerstag, dem 6. März, wird die 15-jährige Nora El Harda aus Idar-Oberstein vermisst. Nora stieg am Donnerstagmorgen in den Schulbus ein und begab sich dann zum Bahnhof Idar-Oberstein. Dort wurde sie letztmalig gegen 7 Uhr an den Bahnsteigen 1 und 3 gesehen. Ob sie in einen Zug eingestiegen ist, kann nicht mit Gewissheit gesagt werden. ...

