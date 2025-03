Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 14-Jährige vermisst

Niederwörresbach (ots)

Die 14-Jährige Jamie C. wurde zuletzt am Sonntag, 2. März 2025, gegen 11:15 Uhr gesehen, als sie sich von einer Jugendhilfeeinrichtung in Niederwörresbach entfernte. Die Jugendliche ist möglicherweise in Richtung Offenbach oder Frankfurt am Main unterwegs. Am Montagnachmittag nahm sie kurz telefonisch Kontakt zu ihrer Mutter auf, machte aber keine Angaben über ihren Aufenthaltsort.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die Jugendliche einen schwarzen Kapuzenpullover mit "HardRock Cafe" Aufschrift, eine schwarze Hose sowie einen schwarzen Rucksack und war ungeschminkt. Ihre schwarzen Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden.

Ein Foto der Jugendlichen findet sich auf unserer Fahndungsseite: https://s.rlp.de/kbO7WjL

Zeugen, die Angaben zur Jugendlichen und ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0651 983-44750 bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell