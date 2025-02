POL-PPTR: 15-jährige Jugendliche vermisst

Trier (ots) - Am Montag, 17. Februar, zwischen 1 und 2 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den beiden Lokalen Schlemmereule und Bistro Walderdorffs am Domfreihof in Trier. Zwischen 1:10 Uhr und 1:20 Uhr öffneten die beiden Täter gewaltsam einen Tresor im Bistro Walderdorffs und entwendeten Bargeld. Zwischen 1:50 Uhr und 2 Uhr hebelten sie ein Kellerfenster der Schlemmereule auf, durchsuchten Büro und ...

mehr