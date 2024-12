Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Beamte in den Ruhestand verabschiedet

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Am Freitag, 29. November, verabschiedete Polizeipräsidentin Anja Rakowski zwei Beamte in den wohlverdienten Ruhestand. Im Beisein des Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats, Peter Kretz, überreichte sie dem Ersten Kriminalhauptkommissar Johannes Zapp und dem Polizeiamtmann Hans-Jörg Schmalen ihre Urkunden.

Erster Kriminalhauptkommissar Zapp trat 1983 bei der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz seinen Dienst an. Zehn Jahre und eine Aufstiegsausbildung später, wechselte er 1993 zur ehemaligen Kriminalinspektion im Polizeipräsidium Trier. Dort war er in wechselnden Kommissariaten tätig, bis er 1998 zum Sachbereich 12 "Kriminalitätskontrolle" wechselte. Von 2002 bis 2008, mit drei Jahren Unterbrechung beim ehemaligen Kommissariat 2 "Sexualdelikte / Gewalt gegen Frauen und Kinder", übernahm EKHK Zapp die Aufgabe des Sachbearbeiters "Einsatz" bei der Kriminaldirektion Trier. 2008 ging es für ihn zurück zum SB 12, dessen Leiter er 2015 wurde. Im Jahr 2022 vollzog EKHK Zapp seinen letzten Wechsel zum stellvertretenden Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Schweich.

Polizeiamtmann Schmalen absolvierte 1977/78 die Dienstanfänger Ausbildung Polizeiassistent beim Polizeipräsidium Trier. In den Jahren 1980/81 leistete er den Grundwehrdienst bei der Bundeswehr und kehrte im Anschluss zurück zum Polizeipräsidium Trier, wo er 1984 Polizeisekretär wurde. Polizeiamtmann Schmalen war in der Polizeiverwaltung in Trier in verschiedenen Referaten tätig, bevor er 2002 in den Stabsbereich 2 "Führungs- und Einsatzmittel" wechselte. Dort war er im ehemaligen Sachbereich 24 und im Sachbereich 21 "Information und Kommunikation" tätig. 2010 ging es für ihn zurück in die Verwaltung, wo er bis zum Eintritt in den Ruhestand im Referat 2 "Organisation" blieb.

Polizeipräsidentin Anja Rakowski wünschte den Pensionären alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell