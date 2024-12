POL-PPTR: 15-Jährige vermisst

Traben-Trarbach (ots) - Am Montag, 9. Dezember 2024, gegen 22 Uhr, verletzte ein 62-jähriger Mann seinen 44-jähringen Schwiegersohn bei einem eskalierenden Familienstreit in Traben-Trarbach mit einem Messer. Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff mehrere Verletzungen und wurde schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch kurz ...

mehr