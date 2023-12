POL-PPTR: 59-jähriger Mann aus Morbach vermisst - Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Region (ots) - Seit dem 8. Dezember 2022 wir die 31-Jährige Lucia-Miorita Alexandroae vermisst. Letztmalig wurde sie an ihrer Wohnung in Sterpenich - Entität Arlon - Belgien -gesehen. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: - rumänische Herkunft - ca. 1,65 m groß - schlanke Statur - langes hellbraunes Haar - braune Augen Die Vermisste hielt sich täglich zum Arbeiten in Luxemburg auf. Es besteht weiterhin die ...

