POL-PPTR: Vermisster 74-Järhiger

Trier (ots) - Am Samstag, 24.Juni, von 9 bis 12.30 Uhr, bietet das Polizeipräsidium Trier in Wittlich-Wengerohr ein Bewerbungstraining für Interessierte am Polizeiberuf an. "Mit der Veranstaltung möchten wir Bewerberinnen und Bewerbern und Interessierten den Ablauf unseres Auswahlverfahrens näherbringen und ihnen Ängste nehmen", so Einstellungsberater Manuel ...

