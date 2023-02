Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung: 44-jährige aus Kenn vermisst

Trier/Heidelberg (ots)

Am 14. Februar 2023 gegen 15:18 Uhr erhielt die Kriminalpolizei Trier Kenntnis von einem Vermisstenfall. Die 44-jährige Stephanie Werel aus der Ortslage Kenn wurde letztmalig von ihren Eltern am 11. Februar 2023 gesehen. Das mitgeführte Fahrzeug wurde am 11. Februar 2023 durch die Polizei Heidelberg in der Ortslage Eberbach aufgefunden. Von der Vermissten fehlt seitdem jede Spur.

Aufgrund des bisherigen Ermittlungsergebnisses erscheint es wahrscheinlich, dass Frau Werel Hilfe bedarf oder sich in einer medizinischen Notlage befindet. Durch die Kriminalpolizei Heidelberg laufen weiterhin Suchmaßnahmen.

Frau Werel kann wie folgt beschrieben werden: ca. 168 cm groß, braune gelockte Haare, dunkelbraune Augen, hagere Statur, Schuhgröße 38. Ein Bild der Vermissten befindet sich auf unserer Fahndungshomepage: https://s.rlp.de/kPdal

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, oder die Vermisste gesehen haben, möchten sich umgehend mit der Kriminalpolizei Trier unter 0651/9779-2290 oder mit der Pressestelle Heidelberg unter 0621/174-1102 in Verbindung setzen.

