POL-PPTR: 21-jähriger Mann wird vermisst

Mehren/Vulkaneifelkreis (ots)

Der 21-jährige Stefan-Cristian Ionita wird seit Mittwoch, 18. Mai vermisst. Der Vermisste hat die elterliche Wohnung in Mehren am Mittwochabend, 18. Mai, gegen 23 Uhr mit seinem Auto, einem weißen Hyundai i30 mit DAU-Kennzeichen mit unbekanntem Ziel verlassen. Die polizeiliche Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, führte bislang nicht zum Auffinden des Vermissten oder seines Autos. Der Vermisste ist 186 cm groß, er hat blond gefärbte, kurze Haare. Zuletzt trug er ein rot-schwarz-kariertes Hemd. Er trägt eine Brille mit schwarzem Gestell.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten oder seines Autos werden erbeten an die Kripo Wittlich, Telefon 06571/9500-0 oder die Polizei Daun, Telefon 06592/9626-0. Weitere Infos unter https://s.rlp.de/pKXPI

