Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei sucht vermissten 72-jährigen Mann

Wiltingen (ots)

Die Polizei sucht einen 72-jährigen Mann aus Wiltingen, der seine Wohnung am 6. Februar vermutlich mit seinem Auto verlassen hat.

Nach den bisherigen Ermittlungen verließ Wolfgang Dederichs am Mittwochnachmittag, 6. Februar, seine Wohnung mit seinem roten Mazda MX 5 mit TR-Kennzeichen mit unbekanntem Ziel. Der Vermisste ist ca. 170 cm groß, hat einen grauen Vollbart und war wahrscheinlich u.a. mit einer schwarzen Hose bekleidet. Er trägt zudem eine schwarze Brille. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Personen, die den Vermissten oder sein Auto am 6. Februar oder danach gesehen haben oder seinen Aufenthaltsort kennen, werden gebeten sich mit der Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2216 oder 0651/9779-2290 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

