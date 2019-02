Kriminaldirektion Trier

POL-KDTR: Vermisste Mädchen aus Trier sind wohlauf!

Trier (ots)

Durch die Polizei wurde in den letzten Tagen einer Vielzahl von Hinweisen nachgegangen. Am Sonntag konnten Monique Klein und Sophie Arend in einer Wohnung in Trier wohlauf angetroffen werden. Die Mädchen befinden sich jetzt wieder in ihrer Einrichtung

