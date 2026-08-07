PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung mittels Graffiti

Kronweiler (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Bereich des Verbindungswegs, zwischen der Hauptstraße und der Sonnenberger Straße, die Pflastersteine mit Graffiti besprüht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschränkt sich der Tatzeitraum auf Donnerstagabend, den 06.08.2026 bis Freitagmorgen, den 07.08.2026.

Seitens der Polizeiinspektion Birkenfeld werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht bzw. verdächtige Personen gesehen haben.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon 06782/9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 08:03

    POL-PDTR: Beschädigungen an der evangelischen Kirche in Thalfang

    Thalfang (ots) - Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis 06.08.2026 wurde durch bisher unbekannte Täter die Eingangstür der evangelischen Kirche in Thalfang mit rassistischen Ritzereien beschädigt. Zudem wurde die Kirchenfassade mit rassistischen Beleidigungen und obszönen Gestaltungen beschmiert. Zeugen, die Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach in ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 16:21

    POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl auf Privatgrundstück in Niederbrombach

    Birkenfeld (ots) - In der Zeit von Dienstag, den 04.08.2026, gegen 18Uhr bis Mittwoch, den 05.08.2026, 18:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Gerätecontainer auf einem Privatgrundstück in Niederbrombach ein. Die Täter entwendeten einen roten Rasentraktor der Marke MTD. Das Privatgrundstück befindet sich in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe zum ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 08:51

    POL-PDTR: Unbekannte demontieren zahlreiche Fahrzeugteile - Polizei bittet um Hinweise

    Fohren- Linden (ots) - In der Nacht von Sonntag, 02.08.2026, auf Montag, 03.08.2026, in der Zeit von 23:28 bis 01:36 Uhr, kam es in Fohren- Linden zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls an einem in der Hauptstraße ordnungsgemäß abgestellten und verschlossenen Pkw. Bislang unbekannte Täter entfernten im Tatzeitraum eine Vielzahl hochwertiger Fahrzeugteile. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren