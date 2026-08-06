Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte demontieren zahlreiche Fahrzeugteile - Polizei bittet um Hinweise

Fohren- Linden (ots)

In der Nacht von Sonntag, 02.08.2026, auf Montag, 03.08.2026, in der Zeit von 23:28 bis 01:36 Uhr, kam es in Fohren- Linden zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls an einem in der Hauptstraße ordnungsgemäß abgestellten und verschlossenen Pkw.

Bislang unbekannte Täter entfernten im Tatzeitraum eine Vielzahl hochwertiger Fahrzeugteile. Entwendet wurden unter anderem die komplette Auspuffanlage, beide Zierleisten, sämtliche Scheinwerfer, beide Vordersitze, der Schalthebel einschließlich Abdeckung, das Sportlenkrad, die Ansaugbrücke, diverse Motorabdeckungen für Öl- und Wasserbereich, beide Außenspiegel sowie die Stoßstange.

Darüber hinaus beschädigten die Täter das Handschuhfach sowie einen Außenspiegel des Fahrzeugs. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden. Auf diesen ist zu erkennen, dass im mutmaßlichen Tatzeitraum ein Fahrzeug vor dem Anwesen anhielt. Ob dieses mit der Tat in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

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