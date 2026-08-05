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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Fitness First in der Vollmersbachstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am 05.08.26 gegen 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz hinter dem Fitness First in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter, weißer Golf GTI von einem bislang unbekannten weißen Fahrzeug beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich für den entstandenen Schaden verantwortlich zu zeigen.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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