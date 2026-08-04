Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Lorscheid (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 03.08.2026, 21:30 Uhr, und dem 04.08.2026, 11:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW in der Ortschaft Lorscheid. Das Fahrzeug, ein silberner SUV des Herstellers Suzuki, parkte zum Tatzeitpunkt in einem Hinterhof zwischen der Hauptstraße und der Flachsfelder Straße. Die Windschutzscheibe des PKWs wurde mehrfach mit Metallkugeln beschossen. Es ist anzunehmen, dass die Täter eine Zwille verwandt haben. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

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