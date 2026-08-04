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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Jagdeinrichtung

Merschbach (ots)

Am Samstag dem 25.07.2026 wurde vermutlich in den Nachmittagsstunden, im Jagdrevier Merschbach ein Drückjagdbock von bisher unbekannter Täterschaft beschädigt. Der Drückjagdbock aus Holz stand nordwestlich von Merschbach, an einem Waldweg und wurde die unmittelbar angrenzende Böschung heruntergestoßen. Dadurch wurden mehrere Sprossen und Latten beschädigt. Der Schaden wird auf einen unteren, dreistelligen Bereich geschätzt. Für sachdienliche Hinweise können Sie sich an die Polizeiinspektion Morbach wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de
https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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