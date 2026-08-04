Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von ganzen Brennholzstämmen

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum vom 06.07.2026 bis zum 04.08.2026 kam es auf einem zur B41 parallel verlaufenden Waldweg in Birkenfeld zu einem Diebstahl von Brennholz. Unbekannte Täter entwendeten ca. 10 Baumstämme aus Buche zu knapp 6 Festmeter. Die Täter zersägten die Stämme zum Teil vor Ort zum Abtransport. Zeugen, die etwas beobachtet oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

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