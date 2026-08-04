Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sturmtief sorgt für Schäden und Feuerwehreinsätze im Dienstgebiet der PI Baumholder

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Baumholder (ots)

Ein heftiges Unwetter mit starkem Sturm und Hagelschlag hat am Montagabend zu erheblichen Schäden und zahlreichen Einsätzen im gesamten Dienstgebiet geführt. Durch die Wucht des Sturms wurden an mehreren Örtlichkeiten Äste von Bäumen abgerissen. Das herabstürzende Geäst blockierte in der Folge diverse Straßen und Wege. An einer Einsatzstelle traf ein herabstürzender Ast ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses erheblich. Die örtlichen Feuerwehren befanden sich über Stunden im Dauereinsatz. Unter teils erschwerten Bedingungen räumten die Einsatzkräfte die blockierten Verkehrswege und beseitigten Gefahrenstellen, um die Sicherheit im Straßenverkehr schnellstmöglich wiederherzustellen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden durch das Unwetter glücklicherweise keine Personen verletzt.

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